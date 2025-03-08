Кількість поранених у Добропіллі зросла: відео з місця удару
У Добропіллі зросла кількість поранених після ракетної атаки РФ по місту 7 березня. Наразі вже 40 постраждалих.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"11 загиблих і 33 поранених - такі наслідки вчорашнього удару по Добропіллю станом на 13:00", - розповів він.
За даними глави ОВА, всім пораненим надано медичну допомогу.
40 постраждалих
Пізніше в прокуратурі повідомили, що число поранених збільшилось до 40 людей.
Як повідомив заступник начальника Донецької обласної прокуратури Олександр Голубов, внаслідок обстрілу загинули 11 людей.
"Ще 40 містян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них - п'ятеро дітей від 9 до 17 років", - зазначив він.
Обстріл Добропілля
Російські окупанти завдали ударів по Добропіллю Донецької області 7 березня. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Цей обстріл став одним із наймасовіших атак у Донецькій області за останній час.
До цього повідомлялося, що через удар по Добропіллю 11 людей загинули, ще 30 були поранені. Росіяни вдарили по місту двома балістичними ракетами.
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