Кількість поранених у Добропіллі зросла: відео з місця удару

У Добропіллі зросла кількість поранених після ракетної атаки РФ по місту 7 березня. Наразі вже 40 постраждалих.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Ще 40 містян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них - п'ятеро дітей від 9 до 17 років", - зазначив він.

Пізніше в прокуратурі повідомили, що число поранених збільшилось до 40 людей.

"11 загиблих і 33 поранених - такі наслідки вчорашнього удару по Добропіллю станом на 13:00", - розповів він.

Обстріл Добропілля

Російські окупанти завдали ударів по Добропіллю Донецької області 7 березня. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Цей обстріл став одним із наймасовіших атак у Донецькій області за останній час.

До цього повідомлялося, що через удар по Добропіллю 11 людей загинули, ще 30 були поранені. Росіяни вдарили по місту двома балістичними ракетами.

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