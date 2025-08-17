ua en ru
У Києві та низці областей тривога через балістику, у Сумах пролунав вибух

Неділя 17 серпня 2025 22:42
UA EN RU
У Києві та низці областей тривога через балістику, у Сумах пролунав вибух Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 17 серпня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!

Зазначимо, що сигнал тривоги в столиці пролунав о 22:37. Після цього він поширився в інших регіонах.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ поінформували, що зафіксували в Сумській області швидкісну ціль, яка летить безпосередньо на Суми. Вже о 22:41 ЗМІ почали писали про звук вибуху в обласному центру.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:42 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей тривога через балістику, у Сумах пролунав вибух

Тривога в Україні та атака на Суми

Нагадаємо, що в різних областях України регулярно оголошують тривогу у зв'язку з тією чи іншою загрозою атаки РФ. Як правило, ворог запускає по нашій країні дрони, балістику та ракети ще декількох типів.

Наприклад, вчора вдень у Києві та областях теж оголосили тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.

Також зазначимо, що в п'ятницю, 15 серпня, росіяни завдали удару по центральній частині Сумської громади. В результаті атаки почалася пожежа. Метою ворога став центральний ринок.

