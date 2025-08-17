У Києві та низці областей тривога через балістику, у Сумах пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!

Зазначимо, що сигнал тривоги в столиці пролунав о 22:37. Після цього він поширився в інших регіонах.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ поінформували, що зафіксували в Сумській області швидкісну ціль, яка летить безпосередньо на Суми. Вже о 22:41 ЗМІ почали писали про звук вибуху в обласному центру.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:42 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.