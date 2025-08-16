ua en ru
У Києві та низці областей оголосили тривогу: що сталося

Субота 16 серпня 2025 16:09
У Києві та низці областей оголосили тривогу: що сталося Фото: людей закликал перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вдень, 16 серпня, у Києві та низці інших областей України оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Водночас військові уточнили, що загроза існує з північного сходу.

Оновлено о 16:22

У Києві та областях почалися відбої тривог.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: що сталося

Новина доповнюється...

Тривога в Україні

Нагадаємо, вчора вдень у Києві та деяких областях України також було оголошено тривогу. ЇЇ причиною також стала загроза балістичної атаки.

Крім того, ближче до вечора сигнал пролунав по всій території країни. Того разу причиною тривоги став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової авіаційної ракети "Кинжал".

