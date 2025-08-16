У Києві та низці областей оголосили тривогу: що сталося

У суботу вдень, 16 серпня, у Києві та низці інших областей України оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 16:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Тривога в Україні

Нагадаємо, вчора вдень у Києві та деяких областях України також було оголошено тривогу. ЇЇ причиною також стала загроза балістичної атаки.

Крім того, ближче до вечора сигнал пролунав по всій території країни. Того разу причиною тривоги став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової авіаційної ракети "Кинжал".