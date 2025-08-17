ua en ru
В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики, в Сумах прогремел взрыв

Воскресенье 17 августа 2025 22:42
В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики, в Сумах прогремел взрыв Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 17 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие!

Отметим, что сигнал тревоги в столице прозвучал в 22:37. После этого он распространился в других регионах.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали в Сумской области скоростную цель, летящую непосредственно на Сумы. Уже в 22:41 СМИ начали писать о звуке взрыва в областном центре.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики, в Сумах прогремел взрыв

Тревога в Украине и атака на Сумы

Напомним, что в разных областях Украины регулярно объявляют тревогу в связи с той или иной угрозой атаки РФ. Как правило, враг запуске по нашей стране дроны, баллистику и ракеты еще нескольких типов.

Например, вчера днем в Киеве и областях тоже объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Также отметим, что в пятницу 15 августа россияне ударили по центральной части Сумской громады. В результате атаки начался пожар. Целью врага стал центральный рынок.

