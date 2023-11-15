У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу
В низці областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі 15 листопада. Загроза застосування ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
"У областях, де оголошена повітряна тривога - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Раніше в командуванні Повітряних сил повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Жителів областей, де оголошена повітряна тривога закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила "двох стін".
О 00:22 оголосили про відбій загрози.
Масштабні повітряні тривоги
Вдень 14 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.
12 листопада після полудня у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Причиною цього також був зліт російського винищувача МіГ-31К.
Варто зауважити, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", які нашим засобам ППО важко перехопити.
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