В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога сегодня ночью 15 ноября. Угроза применения ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
"В областях, где объявлена воздушная тревога – ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее в командовании Воздушных сил сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".
В 00:22 объявили об отбое угрозы.
Масштабные воздушные тревоги
Днем 14 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
12 ноября после полудня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому также был взлет российского истребителя МиГ-31К.
Стоит заметить, что МиГ-31К – это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которые нашим средствам ПВО трудно перехватить.
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