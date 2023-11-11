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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, росіяни підняли МіГ-31К

Субота 11 листопада 2023 12:12
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, росіяни підняли МіГ-31К Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, росіяни підняли МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:08 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, росіяни підняли МіГ-31К

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:08 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка.", - пише пресслужба Повітряних сил.

Ранкова атака на Київську область

Цього ранку, 11 листопада, перед оголошення повітряної тривоги, у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко заявив, що вибухи було чутно на лівому березі столиці. Пізніше стало відомо про роботу протиповітряної оборони по балістиці ворога на території регіону.

Через деякий час Повітряні сили заявили, що зенітно-ракетний комплекс Patriot збив балістичну ракету, а в Міністерстві внутрішніх справ показали фотографії руйнувань в регіоні.

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