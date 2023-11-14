В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, злетів російській МіГ

В Україні сьогодні, 14 листопада оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ,

Варто зауважити, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", які нашим засобам ППО важко перехопити.

Мапа

Станом на 14:42 мапа повітряних тривог виглядає так:

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну з повітря. Ворог використав 9 "Шахедів", з яких 7 вдалося збити.

Зокрема, про збиття БПЛА повідомляли у Дніпропетровській та Харківській областях. В останній безпілотники напередодні ввечері атакували цивільне підприємство. При цьому чотири дрони вдалося збити, люди не постраждали.

Також війська РФ цієї ночі використали по одній ракеті "Іскандер-М" та Х-35.

