По всій Україні оголошена повітряна тривога: попереджають про ракетну небезпеку

Причина тривоги

В Повітряних Силах України попередили про ракетну небезпеку в східних та південно-східних регіонах України.

Пізніше вони додали, що група ракет рухається зі сходу в південно-західному напрямку.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в ПС.

Близько 5:10 Повітряні Сили попередили, що група ракет знаходиться на межі Харківської та Дніпропетровської областей, вектор руху - захід.

Станом на 5:35 карта тривог виглядає так:

Ракетна небезпека в Одеській області

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Одеській області.

Пізніше в ПС повідомили про ворожий БПЛА на півдні Одеської області, а голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району спуститись в укриття.

Ракети в напрямку Кременчука і Умані

В Повітряних Силах повідомили, що станом на 5:23 деякі ракети прямують в напрямку Кременчука.

Пізніше вони повідомили про рух ракет в бік Умані Черкаської області.

Обстріли України

Росіяни регулярно обстрілюють територію України, комбінуючи атаки безпілотниками та ракетами. Так, вночі 14 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed. Вони рухалися в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Нашим військовим вдалося знищити 17 безпілотників.

А 16 вереся росіяни обстрілювали Харків. Вранці через атаку отримали поранення п'ятеро цивільних - вони працювали на підприємстві, куди влучила ворожа ракета. Ще одна атака на місто була вночі, близько 00:40.

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