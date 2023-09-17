В Киеве и ряде областей тревога: Воздушные Силы предупреждают о ракетной опасности

Причина тревоги

В Воздушных Силах Украины предупредили о ракетной опасности в восточных и юго-восточных регионах Украины.

Позже они добавили, что группа ракет двигается с востока в юго-западном направлении.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в ВС.

Около 5:10 Воздушные Силы предупредили, что группа ракет находится на границе Харьковской и Днепропетровской областей, вектор движения - запад.

По состоянию на 5:05 карта тревог выглядит так:

Ракетная опасность в Одесской области

Воздушные Силы предупредили ракетную опасность в Одесской области.

Позже в ВС сообщили о вражеском БПЛА на юге Одесской области, а глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района спуститься в укрытие.

Ракеты в направлении Кременчуга и Умани

В Воздушных Силах сообщили, что по состоянию на 5:23 некоторые ракеты следуют в направлении Кременчуга.

Позже они сообщили о движении ракет в сторону Умани Черкасской области.

Обстрелы Украины

Россияне регулярно обстреливают территорию Украины, комбинируя атаки беспилотниками и ракетами. Так, ночью 14 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed. Они двигались в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Нашим военным удалось уничтожить 17 беспилотников.

А 16 сентября россияне обстреливали Харьков. Утром из-за атаки получили ранения пять гражданских - они работали на предприятии, куда попала вражеская ракета. Еще одна атака на город была ночью около 00:40.

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