У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Харкові пролунали кілька вибухів після опівночі в неділю, 17 вересня, під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова .

Вибухи у Харкові почали лунали невдовзі після сигналів про загрозу ворожих повітряних атак.

Як розповідають місцеві жителі, було як мінімум чотири вибухи.

Представники органів влади закликають мешканців Харкова залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!" - написав очільник ОВА.

У мерії зазначили, що це вже вдруге за добу російські загарбники обстрілюють місто.

Наслідки чергових російських ударів по місту поки що не розкриваються.

"Вдруге за добу ворог завдав ударів по місту Харкову, знов із Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300", - розповів бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

Військовий додав, що на цей час - ракет у повітрі нема, проте загроза нових ракетних ударів зберігається.

"Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється", - повідомив він.

Ракетний обстріл Харкова

Нагадаємо, що перед цим у суботу 16 вересня близько одинадцятої ранку також сталися вибухи в Харкові. Тоді ж Повітряні сили попередили й про ризик застосування балістичного озброєння ворогом.

У мерії згодом повідомили, що були ворожі обстріли по Харкову по промисловій зоні міста (Холодногірський район). На щастя, обійшлося без жертв, проте були 5 поранених цивільних, які працювали на тому підприємстві.

Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".