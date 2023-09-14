ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакувала Україну 22 безпілотниками. Скільки дронів збила ППО

Україна, Четвер 14 вересня 2023 08:18
UA EN RU
РФ атакувала Україну 22 безпілотниками. Скільки дронів збила ППО Фото: РФ атакувала Україну 22 безпілотниками 14 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на четвер, 14 вересня, окупанти атакували Україну декілька хвилями дронів-камікадзе. ППО збила 17 з 22 дронів, що були запущені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Так, у ніч на 14 вересня з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків - мис Чауда - Крим та російських Єйська та Курська.

"Усього зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, вночі в деяких регіонах України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах України попередили про загрозу атаки ударних дронів у Дніпропетровській області. Пізніше під час повітряної тривоги повідомлялось про вибухи у Дніпрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ