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В Харкові лунають вибухи, ОВА заявила про обстріли

Субота 16 вересня 2023 11:20
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В Харкові лунають вибухи, ОВА заявила про обстріли Фото: в Харкові лунають вибухи, в ОВА заявили про обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Цивільних закликали перебувати в укриттях.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав голова ОВА.

Інформацію про вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Варто додати, що в Харківській області, а також низці інших, серед яких: Київська, Полтавська, Черкаська, Миколаївська, Запорізька й Дніпропетровська - було оголошено про повітряну тривогу.

Як відзначили в Повітряних силах, в вищезгаданих областях існує загроза застосування балістичного озброєння.

Щонайменше 4 удари

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - пише Синєгубов.

В Харкові лунають вибухи, ОВА заявила про обстріли

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:16

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

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