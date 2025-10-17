ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла, - ДТЕК

Україна , П'ятниця 17 жовтня 2025 01:38
У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла, - ДТЕК Фото: у кількох регіонах України скасували екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Київі та низці областей скасовано екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", - ідеться у повідомленні підприємства.

У компанії пообіцяли інформувати населення у разі будь-яких змін.

У Києві та Київській області екстрені відключення електроенергії запроваджували двічі за добу 16 жовтня через стан енергосистеми після російських ударів.

Крім того, в Укренерго повідомили, що 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.

Вони діятимуть з 07:00 до 22:00. Поки що обмеження в користуванні не стосуватимуться побутових споживачів, але, зазначають енергетики, ситуація може змінитися.

Відключення світла в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 16 жовтня "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це сталося через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських обстрілів.

Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

Нацбанк України в липні заявляв, що завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше.

Утім, за попередніми прогнозами, проходження опалювального сезону 2025-2026 років буде важчим, ніж раніше.

Електроенергія ДТЕК
