В Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света, - ДТЭК
В Киеве и ряде областей отменены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области: экстренные отключения отменены", - говорится в сообщении предприятия.
В компании пообещали информировать население в случае каких-либо изменений.
В Киеве и Киевской области экстренные отключения электроэнергии вводили дважды за сутки 16 октября из-за состояния энергосистемы после российских ударов.
Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины.
Они будут действовать с 07:00 до 22:00. Пока что ограничения в пользовании не будут касаться бытовых потребителей, но, отмечают энергетики, ситуация может измениться.
Отключения света в Украине
Как сообщало РБК-Украина, вечером 16 октября "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии. Это произошло из-за повреждения энергосистемы вследствие многочисленных российских обстрелов.
Предполагается, что аварийные отключения света в ряде регионов могут продлиться как минимум еще неделю.
Нацбанк Украины в июле заявлял, что благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее.
Впрочем, по предварительным прогнозам, прохождение отопительного сезона 2025-2026 годов будет тяжелее, чем раньше.