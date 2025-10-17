ua en ru
В Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света, - ДТЭК

Украина, Пятница 17 октября 2025 01:38
В Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света, - ДТЭК Фото: в нескольких регионах Украины отменили экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве и ряде областей отменены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области: экстренные отключения отменены", - говорится в сообщении предприятия.

В компании пообещали информировать население в случае каких-либо изменений.

В Киеве и Киевской области экстренные отключения электроэнергии вводили дважды за сутки 16 октября из-за состояния энергосистемы после российских ударов.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины.

Они будут действовать с 07:00 до 22:00. Пока что ограничения в пользовании не будут касаться бытовых потребителей, но, отмечают энергетики, ситуация может измениться.

Отключения света в Украине

Как сообщало РБК-Украина, вечером 16 октября "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии. Это произошло из-за повреждения энергосистемы вследствие многочисленных российских обстрелов.

Предполагается, что аварийные отключения света в ряде регионов могут продлиться как минимум еще неделю.

Нацбанк Украины в июле заявлял, что благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее.

Впрочем, по предварительным прогнозам, прохождение отопительного сезона 2025-2026 годов будет тяжелее, чем раньше.

