У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістичних ударів

Нагадаємо, близько до опівночі 5 листопада у Дніпропетровській області пролунала серія вибухів. Повідомлялось, що гучно було у Кам'янському.

Також зазначимо, що ввечері 5 листопада росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголосили повітряну тривогу та загрозу ударів.