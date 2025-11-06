RU

В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов

Фото: враг пытается атаковать Украину ракетами (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Киеве и ряде областей Украины 6 ноября, после 1:43, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики с северо-востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПС

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили в Воздушных Силах в 1:43.

Угроза ракетных ударов зафиксирована в северных регионах, восточных и центральных.

Киевская, Черниговская, Житомирская, Запорожская область - все эти области выделены красным цветом на карте относительно опасности в воздухе.

Вот так по состоянию на 1:48 выглядит карта воздушных тревог.

Отметим, что паблики в Telegram уже сообщили о взрывах в Сумах, куда двигались скоростные цели согласно мониторинговым каналам.

 

Напомним, около полуночи 5 ноября в Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Сообщалось, что громко было в Каменском.

Также отметим, что вечером 5 ноября россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу и угрозу ударов.

