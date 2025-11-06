В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили в Воздушных Силах в 1:43.

Угроза ракетных ударов зафиксирована в северных регионах, восточных и центральных.

Киевская, Черниговская, Житомирская, Запорожская область - все эти области выделены красным цветом на карте относительно опасности в воздухе.

Вот так по состоянию на 1:48 выглядит карта воздушных тревог.

Отметим, что паблики в Telegram уже сообщили о взрывах в Сумах, куда двигались скоростные цели согласно мониторинговым каналам.