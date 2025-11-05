ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Кам'янському пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів

Україна, Середа 05 листопада 2025 23:55
У Кам'янському пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів Фото: Повітряні сили ЗСУ повдомляли про загрозу дронів на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Кам'янському на Дніпропетровщині пролунали вибухи після сповіщень про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" в Telegram.

"У Кам'янському на Дніпропетровщині чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні з посиланням на кореспондентів.

Після 23:00 Повітряні Сили повідомили про загрозу безпілотників на півночі та в центрі Дніпропетровщини - курсом на Дніпро та Кам'янське.

Також повідомлялось про дрони на півночі Донеччини - курсом на Краматорськ.

Зазначимо, станом на 23:46 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

У Кам'янському пролунала серія вибухів на тлі атаки дронівФото: загроза дронів на півночі та сході України (t.me/alarmua)

Ввечері 5 листопада росіяни запустили дрони на Україну

Нагадаємо, російські війська ввечері 5 листопада запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є загроза ударів.

Станом на 23:07 повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Полтавській, Харківській областях.

Перед цим, трохи раніше, станом на 22:57 тривогу оголосили також в Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях.

Дніпропетровська область Вибух Війна в Україні Дрони
