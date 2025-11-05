У Кам'янському пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів

У Кам'янському на Дніпропетровщині пролунали вибухи після сповіщень про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" в Telegram.

"У Кам'янському на Дніпропетровщині чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні з посиланням на кореспондентів.

Після 23:00 Повітряні Сили повідомили про загрозу безпілотників на півночі та в центрі Дніпропетровщини - курсом на Дніпро та Кам'янське.

Також повідомлялось про дрони на півночі Донеччини - курсом на Краматорськ.

Зазначимо, станом на 23:46 карта повітряних тривог в Україні виглядає так: