У Кам'янському пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів
У Кам'янському на Дніпропетровщині пролунали вибухи після сповіщень про загрозу атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" в Telegram.
"У Кам'янському на Дніпропетровщині чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні з посиланням на кореспондентів.
Після 23:00 Повітряні Сили повідомили про загрозу безпілотників на півночі та в центрі Дніпропетровщини - курсом на Дніпро та Кам'янське.
Також повідомлялось про дрони на півночі Донеччини - курсом на Краматорськ.
Зазначимо, станом на 23:46 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:
Фото: загроза дронів на півночі та сході України (t.me/alarmua)
Ввечері 5 листопада росіяни запустили дрони на Україну
Нагадаємо, російські війська ввечері 5 листопада запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є загроза ударів.
Станом на 23:07 повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Полтавській, Харківській областях.
Перед цим, трохи раніше, станом на 22:57 тривогу оголосили також в Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях.