У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістики

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - сказано у повідомленні.

У Повітряних силах України підтвердили тривогу. Там зазначили, що є загроза російської ракетної атаки з півночі.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тривогу оголошено не тільки в Києві: під загрозою російської атаки перебувають усі східні та центральні регіони. Карта повітряних тривог в Україні наразі виглядає так: