RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве воздушная тревога (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Для Киева и нескольких областей Украины вечером 2 ноября объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации КМВА.

Новость дополняется

 


 

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВоздушные силы УкраиныРакеты