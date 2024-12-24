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У Києві та низці областей повітряна тривога через дрони

Вівторок 24 грудня 2024 23:52
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У Києві та низці областей повітряна тривога через дрони Фото: в напрямку столиці летів БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 24 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Сигнал продовжується і в інших регіонах через дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога у столиці почалась о 23:44. Перед цим військові попереджали, що в напрямку міста летить ворожий БпЛА.

"Місто Київ, місто Бровари! Увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - йшлося у повідомленні о 23:37.

Також ворожі дрони камікадзе фіксували і в інших регіонах.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:52 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак така позначка не знає вже протягом багатьох місяців.

У Києві та низці областей повітряна тривога через дрони

Нагадаємо, що до оголошення повітряної тривоги у столиці про БпЛА у регіоні інформували в Київській обласній військовій адміністрації. По ворожим цілям працювали сили ППО.

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