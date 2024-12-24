У Київській області чути звуки вибухів: сили ППО збивають дрони

Пізно ввечері, 24 грудня, у Київській області чути звуки вибухів. По ворожим дронам працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:34. Українців закликали не фотографувати та не знімати роботи захисників України. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до відбою тривоги.