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У Київській області чути звуки вибухів: сили ППО збивають дрони

Вівторок 24 грудня 2024 23:44
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У Київській області чути звуки вибухів: сили ППО збивають дрони Фото: зафіксовано ворожі БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 24 грудня, у Київській області чути звуки вибухів. По ворожим дронам працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:34.

Українців закликали не фотографувати та не знімати роботи захисників України. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до відбою тривоги.

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