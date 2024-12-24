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В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за дронов

Вторник 24 декабря 2024 23:52
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В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за дронов Фото: в направлении столицы летел БпЛА (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 24 декабря, в Киеве объявили воздушную тревогу. Сигнал продолжается и в других регионах из-за дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога в столице началась в 23:44. Перед этим военные предупреждали, что в направлении города летит вражеский БпЛА.

"Город Киев, город Бровары! Внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорилось в сообщении в 23:37.

Также вражеские дроны камикадзе фиксировали и в других регионах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:52 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской и Запорожской областях. В то же время темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако такая отметка не знает уже в течение многих месяцев.

В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за дронов

Напомним, что до объявления воздушной тревоги в столице о БпЛА в регионе информировали в Киевской областной военной администрации. По вражеским целям работали силы ПВО.

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