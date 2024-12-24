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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Вівторок 24 грудня 2024 15:46
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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 15:40 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Вінницькій області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області.

У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина тривоги

Повітряні сили, як й згадувалось вище, попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Вибух у Кривому Розі

Як пишуть місцеві Telegram-канали Кривого Рогу, у місті пролунав вибух.

Обстріли України

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Росія регулярно здійснює обстріли території України, націлюючись на критичну інфраструктуру, житлові будинки та цивільні об'єкти, що нерідко призводить до жертв.

Вчора, з 10 ранку 23 грудня по 9 ранку 24 грудня, Російська Федерація (РФ) запустила проти України 60 ударних дронів типу Shahed і безпілотники інших типів. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 36 з них. Ще 23 безпілотники були локаційно втрачені.

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