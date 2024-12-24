У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики
У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування ворогом балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 15:40 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Вінницькій області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області;
- Полтавській області;
- Сумській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина тривоги
Повітряні сили, як й згадувалось вище, попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
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Як пишуть місцеві Telegram-канали Кривого Рогу, у місті пролунав вибух.
Обстріли України
З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Росія регулярно здійснює обстріли території України, націлюючись на критичну інфраструктуру, житлові будинки та цивільні об'єкти, що нерідко призводить до жертв.
Вчора, з 10 ранку 23 грудня по 9 ранку 24 грудня, Російська Федерація (РФ) запустила проти України 60 ударних дронів типу Shahed і безпілотники інших типів. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 36 з них. Ще 23 безпілотники були локаційно втрачені.
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