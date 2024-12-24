В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики
В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения врагом баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 15:40 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Винницкой области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Полтавской области;
- Сумской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина тревоги
Воздушные силы, как и упоминалось выше, предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о скоростной цели в направлении Кривого Рога.
Взрыв в Кривом Роге
Как пишут местные Telegram-каналы Кривого Рога, в городе прогремел взрыв.
Обстрелы Украины
С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, нацеливаясь на критическую инфраструктуру, жилые дома и гражданские объекты, что нередко приводит к жертвам.
Вчера, с 10 утра 23 декабря по 9 утра 24 декабря, Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 60 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 36 из них. Еще 23 беспилотника были локально потеряны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.