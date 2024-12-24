РФ за добу запустила по Україні 60 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Росіяни атакували Україну 60-ма ударними дронами в ніч на 22 грудня. Українські військові збили більшу половину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, з 10:00 23 грудня до 09:00 24 грудня 2024 року противник атакував 60 ударних дронів "Шахед" і безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Також відомо, що через протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Атака "Шахедів"

Вчора ввечері, 23 грудня, знову було зафіксовано запуск російською армією кількох груп дронів-камікадзе у бік України під час чергової повітряної атаки.

У низці областей оголосили повітряну тривогу. Станом на зараз ударні безпілотники противника фіксуються над лівобережжям України, а також над частиною регіонів на правому березі річки Дніпро.