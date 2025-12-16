Росія вдарила по Запоріжжю: дрон влучив у будинок, сталася пожежа та є постраждалі

Ворог атакував Запоріжжя ударними "Шахедами", один з яких влучив у багатоповерхівку. В результаті сталась пожежа, вже відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Запоріжжя Івана Федорова в Telegram.

"Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар "шахеда" виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень". - йдеться у повідомленні. Федоров також додав: наразі відомо про двох постраждалих - чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом. Фото: внаслідок попадання дрона загорілась багатоповерхівка (ДСНС)