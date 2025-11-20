У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів сьогодні, 20 листопада, ввечері було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 19:11 повітряну тривогу оголошено в: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
Повітряні сили попередили, що існує загроза пусків балістичних ракет зі східного напрямку.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 19 листопада завдали по Україні масованого удару з використанням безпілотників і крилатих ракет.
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили 476 ударних безпілотників і 47 крилатих ракет, серед яких "Калібри" та Х-101.
Під час атаки ракети Х-101 ударили по висотках у Тернополі. Одна з багатоповерхівок була зруйнована.
Станом на зараз відомо, що загинули щонайменше понад 20 людей. При цьому постраждалих - понад 70.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 листопада, повідомляв, що під завалами шукають ще 22 людини.