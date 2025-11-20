RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: в Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде регионов сегодня, 20 ноября, вечером была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 19:11 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы предупредили, что существует угроза пусков баллистических ракет в восточного направления. 

Массированный удар в ночь на 19 ноября

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 ноября нанесли по Украине массированный удар с использованием беспилотников и крылатых ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили 476 ударных беспилотников и 47 крылатых ракет, среди которых "Калибры" и Х-101.

Во время атаки ракеты Х-101 ударили по высоткам в Тернополе. Одна из многоэтажек была разрушена.

По состоянию на сейчас известно, что погибли по меньшей мере более 20 человек. При этом пострадавших - более 70.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 ноября, сообщал, что под завалами ищут еще 22 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога