В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Массированный удар в ночь на 19 ноября

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 ноября нанесли по Украине массированный удар с использованием беспилотников и крылатых ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили 476 ударных беспилотников и 47 крылатых ракет, среди которых "Калибры" и Х-101.

Во время атаки ракеты Х-101 ударили по высоткам в Тернополе. Одна из многоэтажек была разрушена.

По состоянию на сейчас известно, что погибли по меньшей мере более 20 человек. При этом пострадавших - более 70.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 ноября, сообщал, что под завалами ищут еще 22 человека.