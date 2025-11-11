UA

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Фото: загроза застосування балістики з Курська (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок зранку, 11 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза балістики з Курська.

Оновлено о 07:23

У Харкові кілька хвилин тому було чути звук вибуху. Водночас мер Ігор Терехов уточнив, що вибух був за межами міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:15 карта повітряних таким чином. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Тривога в Києві та по всій Україні

Нагадаємо, що в Києві регулярно оголошують тривогу, коли існує загроза застосування балістики з північно-західного напрямку. Так, наприклад, сигнал тривоги пролунав в обід 9 листопада.

Також зазначимо, що під час зльоту літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «"Кинжал", сигнал повітряної тривоги оголошують по всій території України. Останній раз так сталося буквально минулої ночі, 10 листопада.

