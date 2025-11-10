ua en ru
Війна в Україні

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Понеділок 10 листопада 2025 00:37

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К Фото: сигнал оголосили через зліт МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 10 листопада у в Україні оголосили масштабну тривогу. Причиною сигналу став зліт літаків МіГ-31К, які є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:31.

Водночас у Повітряних силах теж підтвердили зліт МіГ-31К та попередили, що наразі є ракетна загроза для всієї України.

Через кілька хвилин військові написали про фіксацію ракети в напрямку Києва, яка згодом рухалася в напрямку Житомира.

Оновлено о 00:40

Ракета продовжила рух на Хмельницьку область. Військові закликали. Мешканців Старкону бути в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, через ракетну небезпеку сигнал наразі по всій території України.

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Масштабна тривога в Україні

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада в Україні теж оголосили масштабну тривогу. Спочатку сигнал був через дрони, а незабаром він поширився по всій країні, оскільки ворог застосовував для ударів балістичні та крилаті ракети, а також піднімав літаки МіГ-31К, щоб завдати удару "Кинджалами".

Основною метою ворога тієї ночі стала енергетика України. У зв'язку з ударами в ряді областей були введені аварійні відключення світла, а в Києві застосовувалися екстрені. Незабаром за підсумками вихідних стало зрозуміло, що відключення в Україні тепер будуть довші і частіші.

Детальніше про те, чим бив ворог по Україні 8 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.

