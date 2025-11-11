RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Фото: угроза применения баллистики из Курска (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник утром, 11 ноября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза баллистики из Курска.

 

