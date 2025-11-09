У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України у еділю, 9 листопада, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було поширився на низку областей України. А згодом, о 12:15 - тривогу було оголошено у Києві.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.

Крім того, в кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських ударних безпілотників а також через загрозу ударів авіабомбами.

Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.

Де оголошено тривогу