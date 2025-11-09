У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
У Києві та низці регіонів України у еділю, 9 листопада, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було поширився на низку областей України. А згодом, о 12:15 - тривогу було оголошено у Києві.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.
Крім того, в кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських ударних безпілотників а також через загрозу ударів авіабомбами.
Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.
Де оголошено тривогу
Обстріли 9 листопада
За попередніми даними станом на 09:00 неділі, 9 листопада, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.
Уночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.