ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 10:16
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 3 ноября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 10:09. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.

Кроме этого стоит заметить, что в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения ударных беспилотников россиян.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Обстрелы 3 ноября

Прошлой ночью российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". Во время вражеских ударов были повреждены энергетическая инфраструктура и несколько зданий.

Кроме этого россияне нанесли ракетно-дронового удара по общинам Днепропетровской области. Из-за комбинированной атаки есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, противник выпустил:

  • три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области,
  • четыре баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма,
  • пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,
  • а также 138 ударных дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН