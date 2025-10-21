UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що застосування з північно-східного напрямку.

"Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний", - додали військові через кілька хвилин.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні