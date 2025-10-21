RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 октября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении.

Между тем в Воздушных силах ВСУ уточнили, что применение с северо-восточного направления.

"Скоростная цель на Сумщине, курс юго-западный", - добавили военные через несколько минут.

Обновлено в 00:41

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:33 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

 

Напомним, утром в понедельник, 20 октября, в Киеве и во всех других областях тоже объявили воздушную тревогу. Тогда причиной сигнала стал взлет российского МиГ-31К.

Однако вскоре в стране уже начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

