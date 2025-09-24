У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України вдень середи, 24 вересня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 12:28. А згодом він поширився на низку областей України.
За даними Повітряних сил, швидкісна ціль фіксувалась у напрямку Чернігівщини.
Також зараз деякі області перебувають під дроновою атакою ворога. Про те, де фіксуються російські "Шахеди" ми писали раніше.
Жителів областей, де оголошують повітряну тривогу, закликають не панікувати та у разі загрози відразу йти до укриттів. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів ППО.
Минулого вечора російські війська завдали масованого дронового удару по Харкову. Там протягом пів години пролунали десятки вибухів. За даними місцевої влади, усі удари зосередилися в одному районі міста.
Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом. Під обстрілом було місто Краматорськ, ворог завдав подвійного удару - зафіксовано пошкодження будинків.