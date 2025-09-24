UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вдень середи, 24 вересня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 12:28. А згодом він поширився на низку областей України.

За даними Повітряних сил, швидкісна ціль фіксувалась у напрямку Чернігівщини.

Також зараз деякі області перебувають під дроновою атакою ворога. Про те, де фіксуються російські "Шахеди" ми писали раніше.

Жителів областей, де оголошують повітряну тривогу, закликають не панікувати та у разі загрози відразу йти до укриттів. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів ППО.

Обстріли у ніч на 24 вересня

Минулого вечора російські війська завдали масованого дронового удару по Харкову. Там протягом пів години пролунали десятки вибухів. За даними місцевої влади, усі удари зосередилися в одному районі міста.

Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом. Під обстрілом було місто Краматорськ, ворог завдав подвійного удару - зафіксовано пошкодження будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривогаВійна в Україні