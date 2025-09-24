RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины днем среды, 24 сентября, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 12:28. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

По данным Воздушных сил, скоростная цель фиксировалась в направлении Черниговщины.

Также сейчас некоторые области находятся под дроновой атакой врага. О том, где фиксируются российские "Шахеды" мы писали ранее.

Жителей областей, где объявляют воздушную тревогу, призывают не паниковать и в случае угрозы сразу идти в укрытия. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений ПВО.

 

Обстрелы в ночь на 24 сентября

Прошлым вечером российские войска нанесли массированный дроновой удар по Харькову. Там в течение получаса прозвучали десятки взрывов. По данным местных властей, все удары сосредоточились в одном районе города.

Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом. Под обстрелом был город Краматорск, враг нанес двойной удар - зафиксированы повреждения домов.

