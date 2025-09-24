Росіяни знову запустили "Шахеди": де оголошено тривогу

Російська армія вранці середи, 24 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог

За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 8 ранку. Наразі тривога шириться у північних областях. Оновлено о 12:15 Зафіксовано нові групи ударних дронів: Київщина: БпЛА повз Велику Димерку.

Сумщина: БпЛА в районі Конотопу.

Чернігівщина: нові групи БпЛА через Новгород-Сіверський.

БпЛА в напрямку Гончарівського та в районі Олишівки. Станом на 12:00 "Шахеди" фіксуються: група БпЛА у напрямку Чернігова;

повз Козелець у напрямку Броварів. Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

