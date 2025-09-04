У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

У четвер вдень, 4 вересня, у Києві та низці інших областей України оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - йдеться у повідомленні.

О 14:54 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що рухається у напрямку столиці.

"Швидкісна ціль на Київ!", - проінформували військові.

Де оголосили тривогу

Станом на 14:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал оголошено у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Загроза балістики

Повітряна тривога оголошується у випадках, коли існує загроза застосування Росією балістичних ракет.

Такі ракети мають надзвичайно високу швидкість, тому час від моменту запуску до ураження цілі може становити лише кілька хвилин.

Саме через це сигнал тривоги вмикається максимально швидко та без додаткових попереджень.

У Повітряних силах наголошують, що у разі оголошення загрози балістики варто негайно пройти в укриття, адже реакційний час у населення мінімальний.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття.

Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони