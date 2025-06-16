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У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни запустили дрони

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 16 червня оголосили повітряну тривогу. Російські війська запустили по країні ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Ворожі дрони залетіли в повітряний простір України близько 19:00.

Станом на зараз дрони російські безпілотники зафіксовані:

  • БПЛА з півночі у напрямку  Полтави;
  • ударний дрон курсом на Броварський район Київської області;
  • БПЛА повз Бровари у напрямку Києва;
  • дрон зі сходу у напрямку Запоріжжя;
  • БПЛА зі сходу у напрямку Дніпра.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що над столицею помічено ворожий дрон. Працюють сили ППО, може бути гучно.

"На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України. Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!", - наголосив Ткаченко.

Також російські безпілотники зафіксовані у небі над Київською, Дніпропетровською та Полтавською областями.

Оновлено 21:50

  • БПЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
  • БПЛА на межі Київщини ти Чернігівщини;
  • БПЛА з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщину;
  • БПЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;
  • БПЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину;
  • БПЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
  • БПЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Карта повітряних тривог станом на 21:50

Обстріл України 16 червня

Нагадаємо, у ніч на 16 червня російські загарбники запустили проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 125 безпілотників. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих - у 8 локаціях.

Зокрема, у Києві внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено приватні будинки й торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.

А в Запоріжжі внаслідок обстрілів почалася пожежа на одному з місцевих підприємств.

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