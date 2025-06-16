В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили дроны

Обстрел Украины 16 июня

Напомним, в ночь на 16 июня российские захватчики запустили против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 125 беспилотников. Зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.

В частности, в Киеве в результате атаки пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

А в Запорожье в результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий.

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