В Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики
В Києві та низці областей оголосили тривогу вдень 12 квітня. Наразі є загроза застосування балістики.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та КМВА.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться у повідомленні КМВА.
Киян просять подбати про свою безпеку - негайно пройти до укриттів і залишатись там до завершення тривоги.
Окрім Києва, тривогу через загрозу балістики оголосили ще у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській, Дніпропетровввській областях.
Повітряна тривога оголошена в Києві і низці областей 12 квітня (t.me/alarmukraine)
Обстріл РФ по Україні
У ніч на 12 квітня Росія випустила 88 дронів по Україні з трьох напрямків. Сили оборони успішно відбили напад, знищивши більшість безпілотників.
Зокрема, російські війська рано вранці атакували Київ. Через атаку сталися пожежі. Постраждали троє людей.
Крім того, дрони атакували Одесу та Харків. І там, і там лунали вибухи. У Харкові є постраждалий після атаки дронів РФ.
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