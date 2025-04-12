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Росія атакувала Україну 88 дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Субота 12 квітня 2025 09:30
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Росія атакувала Україну 88 дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО Фото: Росія атакувала Україну 88 дронами з трьох напрямків (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія випустила 88 дронів по Україні з трьох напрямків. Сили оборони успішно відбили напад, знищивши більшість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 12 квітня Росія здійснила масований повітряний напад на Україну, використовуючи 88 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей, що летіли з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Завдяки злагодженій роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільних вогневих груп Сил оборони України, на 09.00 12 квітня підтверджено збиття 56 ворожих БПЛА типу Shahed, які намагалися досягти своїх цілей на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 24 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, не завдавши негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали кілька областей України: Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька.

Нагадаємо, що сьогодні зранку російські окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок атаки загорілися будівлі, ліквідація пожеж продовжується.

Падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано займання в Святошинському та Дарницькому районах Києва. Пошкоджено приватний будинок та нежитлову будівлю. На місці працюють рятувальники

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