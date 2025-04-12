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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Украина, Суббота 12 апреля 2025 11:58
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу 12 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и ряде областей объявили тревогу днем 12 апреля. Сейчас есть угроза применения баллистики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и КГВА.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в сообщении КГВА.

Киевлян просят позаботиться о своей безопасности - немедленно пройти в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Кроме Киева, тревогу из-за угрозы баллистики объявили еще в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской, Днепропетровской областях.
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистикиВоздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей 12 апреля (t.me/alarmukraine)

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 12 апреля Россия выпустила 88 дронов по Украине с трех направлений. Силы обороны успешно отразили нападение, уничтожив большинство беспилотников.

В частности, российские войска ранним утром атаковали Киев. Из-за атаки произошли пожары. Пострадали трое людей.

Кроме того, дроны атаковали Одессу и Харьков. И там, и там гремели взрывы. В Харькове есть пострадавший после атаки дронов РФ.

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Киев Война в Украине Воздушная тревога
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