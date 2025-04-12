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Атака дронів: у Харкові пролунала серія вибухів

Харків, Субота 12 квітня 2025 04:15
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Атака дронів: у Харкові пролунала серія вибухів Фото: у Харкові пролунала серія вибухів, місто атакують російські дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські ударні безпілотники масовано атакують Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Маємо три удари по Харкову БпЛА типу "Шахед", два з них у Немишлянському районі", - написав Терехов.

"У Харкові пролунало два вибухи! Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив Синєгубов о 04:07 і за хвилину додав, що в місті було чути третій вибух.

Оновлено 04:22

Синєгубов повідомив, що ворожі дрони атакували Немишлянський район Харкова. Наслідки ударів ворожих БпЛА перевіряють профільні служби.

"На цю хвилину - в Харкові без постраждалих", - повідомив голова ОВА.

Моніторингові пабліки повідомляють про наближення нових дронів до Харкова.

Дронова атака РФ

В ніч на 12 квітня російські терористи масштабно атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 02:00 було чутно вибухи в Одесі. Ворог атакував безпілотниками два райони міста.

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