UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу "Шахедів"

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері четверга, 17 жовтня. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

Як зазначили у Повітряних силах, перші дрони було запущено близько 20:15. Вони летіли через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської. Також тривогу оголошено у Київській області та Києві.

Щодо руху ударних ворожих дронів:

  • БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.
  • БпЛА в південній та східній частині Чернігівщини, курсом на захід.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну дронами. Було зафіксовано п'ять влучань.

Окупанти атакували енергетичний об'єкт у Миколаївській області. Також росіяни намагалися вдарити по Києву. Всі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте внаслідок атаки був пошкоджений житловий багатоквартирний будинок в Деснянському районі Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПовітряна тривога