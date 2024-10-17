У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу "Шахедів"

Як зазначили у Повітряних силах, перші дрони було запущено близько 20:15. Вони летіли через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської. Також тривогу оголошено у Київській області та Києві.

Щодо руху ударних ворожих дронів:

БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.

БпЛА в південній та східній частині Чернігівщини, курсом на захід.

БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.

БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну дронами. Було зафіксовано п'ять влучань.

Окупанти атакували енергетичний об'єкт у Миколаївській області. Також росіяни намагалися вдарити по Києву. Всі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте внаслідок атаки був пошкоджений житловий багатоквартирний будинок в Деснянському районі Києва.

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