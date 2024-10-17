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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером четверга, 17 октября. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 20:15. Они летели через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской. Также тревога объявлена в Киевской области и Киеве.

Относительно движения ударных вражеских дронов:

  • БПЛА из Сумщины, курсом на юг и запад.
  • БпЛА в южной и восточной части Черниговской области, курсом на запад.
  • БпЛА в северной части Киевской области, курсом на запад.
  • БпЛА в восточной части Житомирской области, курсом на запад.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Полтавской и Сумской, курс западный.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, в ночь на 17 октября Россия атаковала Украину дронами. Было зафиксировано пять попаданий.

Оккупанты атаковали энергетический объект в Николаевской области. Также россияне пытались ударить по Киеву. Все дроны, летевшие на столицу, были уничтожены. Однако в результате атаки был поврежден жилой многоквартирный дом в Деснянском районе Киева.

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Война в УкраинеВоздушная тревога