В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером четверга, 17 октября. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 20:15. Они летели через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской. Также тревога объявлена в Киевской области и Киеве.
Относительно движения ударных вражеских дронов:
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Напомним, в ночь на 17 октября Россия атаковала Украину дронами. Было зафиксировано пять попаданий.
Оккупанты атаковали энергетический объект в Николаевской области. Также россияне пытались ударить по Киеву. Все дроны, летевшие на столицу, были уничтожены. Однако в результате атаки был поврежден жилой многоквартирный дом в Деснянском районе Киева.
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