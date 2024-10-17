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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу "Шахедів"

Четвер 17 жовтня 2024 22:43
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері четверга, 17 жовтня. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

Як зазначили у Повітряних силах, перші дрони було запущено близько 20:15. Вони летіли через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської. Також тривогу оголошено у Київській області та Києві.

Щодо руху ударних ворожих дронів:

  • БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.
  • БпЛА в південній та східній частині Чернігівщини, курсом на захід.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу &quot;Шахедів&quot;

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну дронами. Було зафіксовано п'ять влучань.

Окупанти атакували енергетичний об'єкт у Миколаївській області. Також росіяни намагалися вдарити по Києву. Всі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте внаслідок атаки був пошкоджений житловий багатоквартирний будинок в Деснянському районі Києва.

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