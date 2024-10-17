В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов"
Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером четверга, 17 октября. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 20:15. Они летели через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской. Также тревога объявлена в Киевской области и Киеве.
Относительно движения ударных вражеских дронов:
- БПЛА из Сумщины, курсом на юг и запад.
- БпЛА в южной и восточной части Черниговской области, курсом на запад.
- БпЛА в северной части Киевской области, курсом на запад.
- БпЛА в восточной части Житомирской области, курсом на запад.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
- БпЛА на границе Полтавской и Сумской, курс западный.
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Напомним, в ночь на 17 октября Россия атаковала Украину дронами. Было зафиксировано пять попаданий.
Оккупанты атаковали энергетический объект в Николаевской области. Также россияне пытались ударить по Киеву. Все дроны, летевшие на столицу, были уничтожены. Однако в результате атаки был поврежден жилой многоквартирный дом в Деснянском районе Киева.
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